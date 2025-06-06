مران الأهلي في أمريكا| أول فرمان من ريبييرو للاعبين.. وتدريبات بدنية استعدادًا لـ كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - استهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أجرى مرانه الأول على ملعب جامعة “نوفا” بمدينة ميامي، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاء المران تحت إشراف المدير الفني خوسيه ريبييرو، الذي استهل الجلسة بمحاضرة فنية شرح خلالها خطة الإعداد للمرحلة الحالية، مؤكدًا أهمية التركيز وبذل أقصى جهد خلال فترة المعسكر.

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وشهد التدريب فقرات بدنية متنوعة قادها ميجيل بيبيير، مخطط الأحمال، ضمن برنامج تجهيز اللاعبين بدنيًا، إلى جانب تدريبات فنية وخططية ركز خلالها الجهاز الفني على بعض الجوانب التكتيكية، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الحراس خوان خوسيه.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مدينة ميامي مساء الخميس، بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 15 ساعة، بدأت من مطار القاهرة الدولي، مرورًا بمطار دبي كمحطة ترانزيت، قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.

وينطلق معسكر الأهلي في إطار التحضير للمشاركة التاريخية في نسخة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

ويخوض الأهلي منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه فرق إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية أمام فريق باتشوكا المكسيكي يوم 8 يونيو الجاري، في إطار التحضير لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح مشواره بالبطولة.

