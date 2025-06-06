فرانكو ماستانتونو أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع الأرجنتين

عدن - ياسمين عبد العظيم - بات فرانكو ماستانتونو، موهبة ريفر بليت، أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع منتخب الأرجنتين.

جاء ذلك بعدما أشركه المدرب ليونيل سكالوني في الدقيقة 84، خلال فوز الأرجنتين على مضيفتها تشيلي 0-1 في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

هذا الرقم القياسي يتزامن مع تكهّنات بقرب انتقال اللاعب إلى ريال مدريد، في مقابل 45 مليون يورو.

هدف خوليان ألفاريز

وسجل خوليان ألفاريز هدف الفوز للأرجنتين في الدقيقة 16، علماً أنها ضمنت تأهلها لمونديال 2026.

الأرجنتين حاملة اللقب رفعت رصيدها إلى 34 نقطة في الصدارة، بينما تحتلّ تشيلي المركز الأخير بعشر نقاط.

وشارك ليونيل ميسي في الدقيقة 57 بدلاً من نيكو باز، في أول مباراة يخوضها مع المنتخب منذ 7 أشهر.

رقم فرانكو ماستانتونو

لكن فرانكو ماستانتونو خطف الأضواء، إذ خاض مباراته الأولى مع منتخب الأرجنتين بعمر 17 عاماً و295 يوماً، بعدما دخل في الدقيقة 84 بدلاً من تياغو ألمادا.

ماستانتونو تجاوز رقم أدولفو هيسينغر في مباراة رسمية، إذ خاض مباراته الأولى بعمر 18 عاماً وشهر و6 أيام، في بطولة أميركا الجنوبية عام 1960.

ليونيل ميسي خاض مباراته الأولى مع الأرجنتين ضد هنغاريا، بعمر 18 عاماً وشهر و24 يوماً.

ولكن إذا احتسبنا المباريات الودية، لا يزال الرقم القياسي بحوزة دييغو أرماندو مارادونا، الذي شارك للمرة الأولى مع الأرجنتين بعمر 16 عاماً و3 أشهر و28 يوماً، ضد هنغاريا عام 1976.