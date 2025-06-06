ماذا قال توري عن أزمة شتيغن وصفقة غارسيا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – علق بابلو توري على الحملة الأخيرة التي تعرض لها الحارس تير شتيغن، مؤكداً أن مثل هذه الأمور جزء من طبيعة كرة القدم.

وقال توري: “كرة القدم بطبيعتها مليئة بالتحديات والضغوط، ولا يمكننا تجنب الانتقادات، ولكن الأهم هو أن يبقى اللاعب مُركزاً ومحترفاً.”

وأضاف توري بشأن وضع تير شتيغن: “مارك حريص على خوض أكبر عدد من المباريات، وهو قائد محترم داخل الفريق، ويتعامل مع الجميع باحترافية عالية، سواء استمر معنا أو انتقل إلى مكان آخر، سيبقى لاعباً مميزاً يستحق المشاركة.”

وعن الحارس خوان جارسيا، قال توري: “انضمامه خطوة مهمة، ويعتبر إضافة قوية لمركز الحراسة، وسيساهم في تعزيز المنافسة داخل الفريق.”