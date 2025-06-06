أمرابط: صفقة هانكو باهظة الثمن…!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وصف المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي الوداد، صفقة المدافع الهولندي دافيد هانكو بأنها “باهظة الثمن”، مشيرًا إلى أن انضمامه إلى النصر سيكون مكلفًا.

يأتي هذا التصريح في ظل التقارير المتزايدة التي تشير إلى أن هانكو، الذي يلعب في صفوف نادي فينورد، يعد من أبرز الأسماء المطلوبة في النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

في رد على تغريدة لأحد مشجعي النصر عبر منصة “إكس”، الذي أكد أن هانكو قريب من التوقيع مع النادي، أبدى أمرابط إعجابه باللاعب، لكنه أشار إلى أن الصفقة ستتطلب استثمارًا ماليًا كبيرًا.

وقد أكد المشجع أن هذه الصفقة جاءت بتوصية من أمرابط نفسه، الذي يُعتبر من عشاق النادي العاصمي.

على الرغم من عدم تقديم أمرابط لمزيد من التفاصيل حول الصفقة، إلا أن تصريحاته تعكس أهمية هانكو كخيار استراتيجي لتعزيز صفوف النصر، مما يزيد من حماس الجماهير حول إمكانية انضمامه.