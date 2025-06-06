لامين يامال يواصل التفوق على مبابي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سجّل لامين يامال نقطة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعدما قاد منتخب إسبانيا للفوز على فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، مؤكّدًا تفوّقه الواضح في المواجهات المباشرة مع كيليان مبابي، نجم ريال مدريد ومنتخب “الديوك”.

النجم الإسباني، قدّم أداءً لافتًا توّجه بثنائية أمام فرنسا، ليرفع رصيده إلى سبعة انتصارات في ثماني مباريات جمعته بمبابي، سواء مع برشلونة أو منتخب بلاده، مقابل فوز وحيد للنجم الفرنسي.

وتعود الهزيمة الوحيدة ليامال أمام مبابي إلى إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2023 – 2024، عندما تفوّق باريس سان جيرمان على برشلونة في مونتجويك.

ومنذ تتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في يورو الصيف الماضي، شارك لامين في تحقيق انتصارات متتالية أمام مبابي، بواقع فوزين مع إسبانيا وأربعة مع برشلونة، توزعت بين الدوري، كأس الملك، والسوبر الإسباني.

ورغم أن الأرقام الفردية تميل لمبابي (8 أهداف وتمريرة حاسمة)، إلا أن مشاركات لامين (5 أهداف و3 تمريرات حاسمة) كانت أكثر حسماً، إذ ساهمت بشكل مباشر في تحقيق انتصارات وألقاب للاروخا والبارسا.