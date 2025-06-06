المؤتمر نت - مجيديع يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
|
|
|
|
|
|
|
|
دوت الخليج -
مجيديع يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى الأخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، فيما يلي نصها:
الاخ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – الأكــرم
بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1446هـ، اتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة وما تمثله من قيم ومبادئ أساسية لديننا الإسلامي الحنيف .
ونحن اذ نهنئكم ونهنىء قيادات وقواعد المؤتمر فإننا نؤكد ان موقف المؤتمر كان وسيظل منطلقا من قيم ومبادئ وارث وتاريخ شعبنا اليمني القومي والعروبي والاسلامي في رفض الظلم والصلف الصهيوني بحق سكان غزة ومساندة الاشقاء في فلسطين بكل ما امكننا لإيماننا بحق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وإقامة دولته اسوة ببقية شعوب الأرض .
مرة اخرى نهنئكم بهذه المناسبة، متمنيين لكم دوام الصحة واستمرار العطاء، وللشعب اليمني النصر وكل عام وأنتم والوطن بخير.
أخوكم/ الشيخ عبدالله احمد مجيديع
الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق
|
إرسل الخبر
|
إطبع الخبر
|
RSS
|
حول الخبر إلى وورد
|
معجب بهذا الخبر
|
انشر في فيسبوك
|
انشر في تويتر
|
|
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : مجيديع يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة