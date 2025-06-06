-
1/15
-
2/15
-
3/15
-
4/15
-
5/15
-
6/15
-
7/15
-
8/15
-
9/15
-
10/15
-
11/15
-
12/15
-
13/15
-
14/15
-
15/15
المؤتمر نت - الوهباني يهنئ رئيس المؤتمربعيد الاضحى ويجدد مساندة فلسطين
|
|
|
|
|
|
|
|
دوت الخليج -
الوهباني يهنئ رئيس المؤتمربعيد الاضحى ويجدد مساندة فلسطين
رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، فيما يلي نصها:
الأخ المناضل الشيخ/صادق بن أمين أبو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
تحية طيبة .. وبعد
يطيب لي أن أهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات..
كل عام وأنتم والوطن بألف خير
يسرني بهذه المناسبة الدينية العظيمة أن ابارك لكم كل جهودكم الوطنية والتنظيمية التي تقومون بها من أجل إعلاء مصلحة الوطن وحمايه ثوابته ومكتسباته من كل أشكال وصور المؤامرات التي يتعرض لها..
الأخ رئيس المؤتمر
إن عيد الأضحى المبارك يأتي هذا العام وشعبنا الفلسطيني المكافح والمناضل في غزة والضفة الغربية يواجه حرب إبادة صهيونية رامية لتهجير شعبه وتصفية قضيته وهو ما يرفضه أبناء الشعب الفلسطيني الاشاوس بمزيد من الصمود والصبر ،مثمنيين الدعم والمساندة اليمنية للقضية الفلسطينية وهو موقف سيسجله التاريخ لشعبنا اليمني بأحرف من نور..
إن المؤتمر اليوم تحت قيادتكم يجدد تأكيده على مواقف المساندة والدعم لقضية الشعب الفلسطيني ورفضنا المطلق لكل محاولات التهجير لسكان قطاع غزة تحت أي مسمى أو أي مبرر .
أجدد التهنئة لكم بهذه المناسبة الدينية العظيمة داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا واليمن في نصر وعزة والمؤتمر الشعبي العام ثابت وراسخ تحت قيادتكم الحكيمة..
عيد اضحى مبارك
كل عام وانتم بألف خير
أخوكم /
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني
الأمين العام المساعد للمؤتمر
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق
|
إرسل الخبر
|
إطبع الخبر
|
RSS
|
حول الخبر إلى وورد
|
معجب بهذا الخبر
|
انشر في فيسبوك
|
انشر في تويتر
|
|
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الوهباني يهنئ رئيس المؤتمربعيد الاضحى ويجدد مساندة فلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام