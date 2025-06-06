الشلهوب يرفض طلب إنزاغي – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت تقارير صحفية عن قرار المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي بالإبقاء على محمد الشلهوب ضمن طاقمه الفني المساعد، في بداية حقبة جديدة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وأشارت التقارير إلى أن إنزاغي اختار الشلهوب ليكون “المساعد السعودي” في الجهاز الفني، تماشيًا مع لوائح اتحاد الكرة، التي تُلزم الأندية بوجود مدرب وطني ضمن الطاقم الفني.

ورغم هذا القرار الإيجابي، جاء الرفض من جانب الشلهوب الذي ودّع اللاعبين وجماهير الهلال بكلمات مؤثرة، عبّر فيها عن امتنانه للفترة التي قضاها كعضو في الجهاز الفني قائلاً:”أشكر كل لاعب وثق فيّ وعمل معي بجد، والإدارة على ثقتها، وكل من دعمني ووقف إلى جانبي”.

كما تمنى التوفيق للمدرب الإيطالي إنزاغي في مهمته مع الزعيم، معبّرًا عن دعمه الكامل له وللفريق، مؤكدًا في ختام كلماته: “سأظل عاشقًا لهذا الكيان، مهما تغيّرت الأدوار”.

هذه الرسالة ترجمها البعض على أنها رفض غير صريح من الشلهوب لطلب إنزاغي بالبقاء في الهلال، خاصة وأن الأول سبق وأن صرح بأنه لم يعد يرغب في أن يستمر بدور “المدرب المؤقت”، إذ يريد أن يحصل على فرصة تدريبية حقيقة لإثبات قدراته.