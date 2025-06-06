آخر تطورات انتقال ماستانتونو للريال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي خورخي بيكون أن ناديي ريفر بليت وريال مدريد ينهيان حاليًا تفاصيل اتفاقهما بشأن انتقال اللاعب فرانكو مستانتونو إلى النادي الملكي.

وأبلغ ريفر بليت بالفعل لاعبه أن الانتقال إلى الريال أصبح أمرًا مؤكدًا، وأن الصفقة باتت على أعتاب الإعلان الرسمي.

الخطوة الوحيدة المتبقية هي كيفية دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يبلغ 45 مليون يورو حيث من الممكن أن يتم دفعه على دفعتين أو ثلاث دفعات.