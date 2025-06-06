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صورة : لاعب الهلال يطالب بالكرة الذهبية لعلي مجرشي!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في لقطة طريفة ولكن تحمل الكثير من المعاني، علّق متعب الحربي، لاعب نادي الهلال، على منشور لعلي مجرشي بعد مشاركته اللافتة أمام منتخب البحرين، حيث وضع رمزًا تعبيريًا لـ “الكرة الذهبية”، وكأنه يرشحه لنيل الجائزة الأغلى في الساحرة المستديرة!

قد يبدو الأمر طريفًا، ولكنه يعكس ما قدّمه علي مجرشي من أداء قوي وثقة عالية في المباراة التي جمعت المنتخب السعودي ونظيره البحريني أمس الخميس، وانتهت لصالح الصقور بنتيجة 2-0.

هذا التفاعل بين اللاعبين يكشف عن الروح الجميلة والأخوية داخل صفوف الأخضر، ويدل على تقديرهم لبعضهم البعض، رغم اختلاف انتمائتهم على مستوى الأندية.

الكرة الذهبية قد تكون بعيدة الآن، لكن علي مجرشي يخطو بثبات في طريق النجومية، وتفاعل زملائه معه دليل واضح على تأثيره المتزايد داخل الملعب.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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