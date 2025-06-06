اليونايتد يتقدم سباق التعاقد مع جيوكيريس!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي نيكولو شيرا أن مانشستر يونايتد يستعد لفتح باب المفاوضات مع نادي سبورتنغ لشبونة من أجل التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب ما أفاد شيرا، فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مستعد لمغادرة سبورتنغ هذا الصيف، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 65 مليون يورو.

غيوكيريس قدم موسمًا لافتًا مع الفريق البرتغالي، مما جعله هدفًا لعدة أندية أوروبية كبرى، في مقدمتها اليونايتد لتعزيز خطه الهجومي استعدادًا للموسم المقبل.

غيوكيريس سجل 54 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة خلال 52 مُباراة في الموسم الماضي.