مواجهة أنشيلوتي الأولى.. التعادل السلبي يحسم مباراة البرازيل والإكوادور في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - حسم التعادل السلبي مباراة منتخب البرازيل ونظيره الإكوادور في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وواجه منتخب البرازيل نظيره الإكوادور فجر اليوم، الجمعة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 والتي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى للسيلساو تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة بنادي ريال مدريد.



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وظهر منتخب البرازيل بشكل سيء للغاية في المباراة إذ قاموا بتسديد 3 تسديدات فقط على المرمى، أما منتخب الإكوادور فقد سدد 7 تسديدات وكانت خطورته أقوى.

وبالنسبة لعدد التمريرات فقد مرر لاعبو الإكوادور 485 تمريرة طوال المباراة بينما البرايزيل مرروا الكرة 449 مرة، ومن هذا نستنتج أن الاستحواذ لم يكن من نصيب كتيبة أنشيلوتي.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الرابع في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد الإكوادور بالمركز الثاني برصيد 24 نقطة.

وفاز منتخب البرازيل مرة واحدة في آخر 5 مباريات خاضها في التصفيات وتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة.

ملخص مباراة البرازيل والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026



