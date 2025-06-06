مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-6-2025 والقنوات الناقلة.. صدام مثير في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - تتجه أنظار عشاق الكرة، اليوم الجمعة 6 يونيو 2025، إلى مجموعة من المباريات القوية والحاسمة، على المستوى القاري في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وتقام اليوم العديد من المباريات، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وكذلك تصفيات أمريكا الجنوبية.

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ويلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره النرويج في مباراة مثيرة، حيث يبحث الأزوري عن التـأهل إلى كأس العالم بعد الفشل في الوصول في نسختي 2018 و2022.



ويخوض منتخبا المغرب وتونس مواجهة ودية ضمن فترة التوقف الدولي، ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا المقبلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-6-2025 والقنوات الناقلة

مواعيد تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 – الجولة الثالثة

التشيك – الجبل الأسود، 21:45 مصر والسعودية، beIN Sports 5، نوفل باشي

جبل طارق – كرواتيا، 21:45 مصر والسعودية، beIN Sports 3، محمد بركات

مقدونيا الشمالية – بلجيكا، 21:45 مصر والسعودية، beIN Sports 4، علي محمد علي

ويلز – ليشتنشتاين، 21:45 مصر والسعودية، beIN Sports 2، أحمد عبده

النرويج – إيطاليا، 21:45 مصر والسعودية، beIN Sports 1، علي سعيد الكعبي

مواعيد تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 – الجولة الخامسة عشرة

كولومبيا – بيرو، 11:30 مصر والسعودية، اتفرج، –

مواعد المباريات الودية – منتخبات اليوم

المجر – السويد، 20:30 مصر والسعودية، beIN Sport 8، عامر الخوذيري

المغرب – تونس، 21:00 المغرب وتونس، 23:00 السعودية، المغربية الرياضية، محمد العدالي

ويُمكنكم متابعة أحداث مباريات اليوم لحظة بلحظة من مركز المباريات من هنـــأ



