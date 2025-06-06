بأقدام ألفاريز.. الأرجنتين تفوز على تشيلي في تصفيات كأس العالم 2026

عدن - ياسمين عبد العظيم - حقق منتخب الأرجنتين فوزًا مهمًا على حساب نظيره منتخب تشيلي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

والتقى منتخب الأرجنتين بقيادة ليو سكالوني، نظيره تشيلي في إطار منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

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ويحتل منتخب التانجو صدارة جدول ترتيب تصفيات كأس العالم برصيد 34 نقطة بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني الإكوادور، بينما يتذيل تشيلي الجدول برصيد 10 نقاط.



وسجل اللاعب المتألق جوليان ألفاريز، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 من عمر اللقاء بعد انفراد تام بمرمى تشيلي وضعها من فوق الحارس كورتيس.

وتمكن منتخب الأرجنتين من تسديد 10 تسديدات على مرمى تشيلي الذي سدد 7 كرات ومرر الكرة 364 مرة، بينما مرر التانجو الكرة 744 مرة، إذ كان الاستحواذ من نصيب أحفاد مارادونا.

هدف فوز الأرجنتين على تشيلي في تصفيات كأس العالم



