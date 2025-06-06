أفشة يوضح موقفه من عروض الرحيل عن الأهلي.. ويوجه رسالة تحدي لـ ميسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مشاركة القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية، مًشيراً إلى أن قدوته في الملاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

وقال أفشة في تصريحات عبر قناة “أون سبورت”: “ربنا دائمًا بيكرمني وهذا شيء كبير وأحمد ربنا عليه، أكون سعيداً عندما أفعل الشيء الذي أحبه”.



طالع أيضاً.. عماد متعب يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة.. ويصرح: اتفق مع قرار ريبيرو في كأس العالم للأندية



وأشار: “أنظر إلى رونالدو في كل شيء لأنني أحبه، دائمًا أنظر إليه في كل شيء لو ينفع أكون مثله في الكتلة العضلية ولكن يوجد فارق في الجسم”.

وأكد: “سأسجل هدفاً في كأس العالم للأندية وسأحتفل مثل رونالدو أمام ميسي”.

وأكد: “لقطة القاضية مستمرة ولا توجد لقطة أفضل منها إلا إذا أخذت كأس العالم للأندية، هي لقطة مميزة لسنوات عديدة للأمام”.

وأتم: “لا أحب أن أتحدث عن العروض كثيراً طالما ألعب في الأهلي، متبقي في عقدي سنتين مع الفريق، حتى لو تلقيت عروضاً فهذا الأمر أفضل أن يكون بيني وبين النادي، والسوشيال ميديا لا تعرف ما الذي يدور داخل النادي”.

