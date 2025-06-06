زانيتي يُحذر لامين يامال من السقوط في هذا الفخ!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عبّر أسطورة الكرة الأرجنتينية ونائب رئيس نادي إنتر ميلان، خافيير زانيتي، عن إعجابه الكبير بنجم برشلونة لامين يامال، مؤكدًا أنه يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم حاليًا.

وقال زانيتي:”لقد قلت لخوان لابورتا : أنتم تملكون لاعبًا استثنائيًا بوجود لامين يامال في برشلونة.”

وأضاف: “لامين لاعب لا يُصدق، موهبة فريدة، سريع جدًا، ويُجيد اللعب بكلتا قدميه كما أنه يبلغ فقط 17 عامًا وقد شارك بالفعل في أكثر من 100 مباراة، مستقبله سيكون رائعًا بكل تأكيد.”

ورغم هذه الإشادة الكبيرة، حذّر زانيتي من التسرع في مقارنته بأساطير اللعبة، وتحديدًا ليونيل ميسي، حيث قال:

“مقارنة لامين يامال بميسي في الوقت الحالي أمر سابق لأوانه، ميسي كان الأفضل في العالم لسنوات طويلة، وتميّز بثبات مذهل في مستواه، إذا استطاع لامين أن يصل إلى هذا النوع من الاستمرارية، فبلا شك سيكون من بين أفضل اللاعبين في التاريخ.”