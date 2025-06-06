الهلال يفاوض ليفربول من أجل داروين نونيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي نيكولا شيرا عن دخول نادي الهلال في سباق التعاقد مع مهاجم ليفربول الأورغوياني داروين نونيز، وذلك في إطار سعي الزعيم لتعزيز خطه صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح شيرا أن الهلال قد بدأ بالفعل محادثات أولية مع إدارة ليفربول من أجل بحث إمكانية ضم اللاعب، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل العرض المالي أو مدة العقد المقترحة.

على الرغم من الجدل الذي صاحب أداءه مع ليفربول في بعض الفترات، إلا أنه يظل ورقة هجومية مؤثرة، ما يجعل اهتمام الهلال به خطوة طموحة تهدف لتعزيز قوة الفريق في دوري روشن والمنافسات القارية.

ولا تزال المفاوضات في مراحلها الأولى، بانتظار تطورات جديدة قد تُمهّد الطريق أمام صفقة ضخمة تُعيد رسم خارطة الانتقالات الصيفية في الشرق الأوسط.