فيديو : أراوخو يواصل أخطائه الكارثية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – واصل رونالد أراوخو سلسلة الأخطاء الكارثية في الملاعب، ولكن تلك المرة بقميص منتخب الأوروغواي.

مدافع برشلونة تسبب في ركلة جزاء على منتخب بلاده في الوقت الذي كان يحتاج فيه للتعادل بعد تأخره بهدف أمام لباراغواي في تصفيات كأس العالم.

أخطاء أراوخو باتت عرض مستمر حيث أنه بعد أن كان أحد أسباب توديع البارسا لدوري الأبطال، واصل وضع بصمته السلبية مع الأوروغواي ، الذي كان في حاجة ماسة لتحقيق الانتصار في ذلك اللقاء.

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