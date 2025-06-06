خياران أمام برشلونة في ملف تير شتيغن!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف فابريزيو رومانو عن ملامح خطة نادي برشلونة بشأن مركز حراسة المرمى استعدادًا للموسم القادم.

ووفقًا لما ساقه رومانو، فإن الحارس خوان غارسيا سيكون هو الحارس الأساسي للفريق، بينما سيقوم فويتشيك تشيزني بتمديد عقده مع النادي ليكون في منافسة مباشرة معه على هذا المركز.

وفي المقابل، من المنتظر أن يرحل الحارس إيناكي بينيا عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أما بشأن مارك أندريه تير شتيغن، فإن الإدارة ستحاول التوصل إلى حل مناسب معه، سواء بالبقاء بشروط جديدة أو بحث خيارات أخرى كفسخ عقده بالتراضي.