طريق الأخضر إلى المونديال يمر عبر أستراليا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تمكن المنتخب السعودي من تحقيق انتصار ثمين على مضيفه البحريني بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، ضمن الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بهذا الفوز، رفع الأخضر رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة، مما يعزز آماله في التأهل.

ويستعد الأخضر لمواجهة حاسمة أمام المنتخب الأسترالي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة، في الجولة الأخيرة من التصفيات.

يتعين على المنتخب السعودي تحقيق الفوز بفارق 5 أهداف في المباراة القادمة لضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم.

وفي حال عدم تحقيق هذا الهدف، سيضطر الأخضر لخوض ملحق التصفيات مع المنتخبات الأخرى التي تحتل المركزين الثالث والرابع في المجموعات المختلفة.

تتجه الأنظار الآن نحو المباراة المقبلة، حيث يسعى المنتخب السعودي لتقديم أداء قوي يضمن له مكانًا في المونديال، مع العلم أن بطل ووصيف كل مجموعة يتأهلان مباشرة، بينما يتنافس أصحاب المركزين الثالث والرابع في ملحق التصفيات.