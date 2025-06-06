الحملة مستمرة لفوز لامين بالكرة الذهبية!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عنونت صحيفة الموندو الكتالونية عبر غلاف عددها الصادر اليوم الجمعة ” يستحق الذهب” في إشارة للامين يامال ، وذلك بعد أدائه المميز وبصمته في تأهل منتخب إسبانيا لنهائي دوري الأمم الأوروبية.

الموندو تواصل حملتها لدعم لامين في سباق الفوز بالكرة الذهبية لهذا العام ، وذلك على الرغم من صعوبة الأمر بسبب غياب النجم الإسباني عن مونديال الأندية، والذي سيكون فرصة أكبر لمنافسيه عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي.