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الحملة مستمرة لفوز لامين بالكرة الذهبية!

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  • الحملة مستمرة لفوز لامين بالكرة الذهبية! 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عنونت صحيفة الموندو الكتالونية عبر غلاف عددها الصادر اليوم الجمعة ” يستحق الذهب” في إشارة للامين يامال ، وذلك بعد أدائه المميز وبصمته في تأهل منتخب إسبانيا لنهائي دوري الأمم الأوروبية.

الموندو تواصل حملتها لدعم لامين في سباق الفوز بالكرة الذهبية لهذا العام ، وذلك على الرغم من صعوبة الأمر بسبب غياب النجم الإسباني عن مونديال الأندية، والذي سيكون فرصة أكبر لمنافسيه عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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