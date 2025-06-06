الهلال يواجه تحديًا جديدًا في طريقه نحو أوسيمين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت تقارير صحفية بظهور نادي غلطة سراي التركي كمنافس مفاجئ في مفاوضات الهلال لضم النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي.

التقارير أوضحت أن غلطة سراي عرض مبلغ 26 مليون يورو سنويًا للتعاقد مع اللاعب، مما يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للهلال.

في وقت سابق، كشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أن نابولي رفض العرض الأول الذي قدمه الهلال لضم أوسيمين، مشيرًا إلى عدم وجود اتفاق نهائي بين النادي واللاعب حتى الآن.

كما أكد دي مارزيو أن الهلال يخطط لتقديم عرض جديد بقيمة 70 مليون يورو لنابولي.

على الرغم من عرض غلطة سراي المغري، لم يوافق أوسيمين بعد على الانتقال إلى النادي التركي، حيث لا يزال يتفاوض مع الهلال.

يُذكر أن اللاعب النيجيري، الذي أظهر أداءً مميزًا خلال الموسم الماضي مع غلطة سراي، حيث سجل 37 هدفًا وصنع 8 أهداف في 41 مباراة، يعد من أبرز المهاجمين في أوروبا.