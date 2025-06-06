الشلهوب يودع اللاعبين قبل تسليم الراية لإنزاغي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد الإيطالي سيموني إنزاغي، المدرب الجديد لفريق الهلال، لقيادة أول حصة تدريبية له يوم السبت المقبل، بعد توقيع عقده الرسمي مع النادي.

يأتي تعيين إنزاجي، البالغ من العمر 49 عامًا، بعد فترة مؤقتة قاد فيها محمد الشلهوب الفريق، عقب إقالة البرتغالي خورخي خيسوس بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

قبل بدء التدريبات، قام الشلهوب بلقاء اللاعبين لتوديعهم، معبرًا عن شكره لجهودهم خلال فترة قيادته.

وفي خطوة لتجديد النشاط، منح الجهاز الإداري اللاعبين يوم راحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يعودوا للتدريبات يوم السبت.

يستعد الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد من 15 يونيو إلى 13 يوليو.