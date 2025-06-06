بقلم موندو ديبورتيفو … أقل ما يمكن أن يقال عن يامال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ قامت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية بتسليط الضوء في عددها الصادر اليوم على فوز منتخب إسبانيا المثير أمام فرنسا.

العنوان الرئيسي للغلاف الخاص بها جاء على النحو التالي:

“يساوي ذهبًا”.

هي إشارة منها إلى النجم لامين يامال، الذي كان أفضل لاعب في المباراة، رغم امتلاك المنافس لأسماء وازنة مثل كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، إلا أنه قاد المنتخب الإسباني للنهائي ضد البرتغال، وفي حالة تألقه مجددًا وانتصار لاروخا، سيعزز كثيرًا من حظوظه في السباق نحو الكرة الذهبية.