المنتخب السعودي يعاني من عدم الاستقرار لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد عبده عطيف الناقد الرياضي، أن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها المنتخب السعودي يرجع إلى كثرة التغييرات في التشكيلة الأساسية، عقب الفوز على البحرين بنتيجة 2-0 ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

عطيف أوضح أن هذه التغييرات تعود لعدم استمرارية بعض اللاعبين مع أنديتهم، مما أثر سلبًا على جاهزيتهم الفنية، وذلك خلال تصريحات صحفية عبر برنامج “في المرمى”، حيث قال:

-“التغييرات الكثيرة داخل المنتخب سببها عدم انتظام مشاركة بعض اللاعبين مع أنديتهم، وبالتالي يفتقرون للرتم المطلوب”.

-“على سبيل المثال، سعود عبدالحميد لاعب مميز ويُعد الرقم 1 في مركز الظهير، لكن غيابه عن المشاركة بانتظام جعل المدرب هيرفي رينارد يمنح الفرصة لعلي مجرشي، الذي يتمتع بجاهزية أفضل في الوقت الحالي”.

-“عدم الثبات في التشكيلة يخلق نوعًا من غياب التفاهم بين اللاعبين، ما يجعل الوصول إلى مرمى الأخضر أمرًا أسهل بالنسبة للمنافسين”.