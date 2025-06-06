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رد فعل مناسب من ماركا بعد مباراة إسبانيا وفرنسا

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  • رد فعل مناسب من ماركا بعد مباراة إسبانيا وفرنسا 1/3
  • رد فعل مناسب من ماركا بعد مباراة إسبانيا وفرنسا 2/3
  • رد فعل مناسب من ماركا بعد مباراة إسبانيا وفرنسا 3/3

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ قامت صحيفة ماركا المدريدية بتسليط الضوء في عددها الصادر اليوم على الفوز المثير الذي حققه منتخب إسبانيا أمام فرنسا.

العنوان الرئيسي للغلاف الخاص بها جاء على النحو التالي:

“الرقصة تنتهي بالخوف”.

هي إشارة منها إلى أن المنتخب الإسباني كان في طريق مفتوح لتحقيق انتصار كاسح وبنتيجة تاريخية، ولكن التراخي سمح للمنافس بالعودة وتسجيل 4 أهداف كاملة في غضون دقائق قليلة، مما يضع علامات استفهام كبرى حول المنظومة الدفاعية قبل المباراة النهائية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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