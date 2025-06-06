رد فعل مناسب من ماركا بعد مباراة إسبانيا وفرنسا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ قامت صحيفة ماركا المدريدية بتسليط الضوء في عددها الصادر اليوم على الفوز المثير الذي حققه منتخب إسبانيا أمام فرنسا.

العنوان الرئيسي للغلاف الخاص بها جاء على النحو التالي:

“الرقصة تنتهي بالخوف”.

هي إشارة منها إلى أن المنتخب الإسباني كان في طريق مفتوح لتحقيق انتصار كاسح وبنتيجة تاريخية، ولكن التراخي سمح للمنافس بالعودة وتسجيل 4 أهداف كاملة في غضون دقائق قليلة، مما يضع علامات استفهام كبرى حول المنظومة الدفاعية قبل المباراة النهائية.