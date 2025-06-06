استنتاج مهم بعد مباراة أنشيلوتي الأولى مع البرازيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي توماس رونسيرو عن تعادل منتخب البرازيل أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026.

رونسيرو نشر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تغريدة، وكتب فيها التالي:

“البرازيل تتعادل بشق الأنفس في أول مباراة لها مع أنشيلوتي”.

“رأيت بعض البراعم الواعدة، أما فينيسيوس فكان الأكثر توهجًا من بين كل زملائه”.

“خط الوسط أكثر صلابة، بينما لم يقدم الدفاع الكثير في المباراة”.

“أمام كارلو عمل شاق، ولكنه سيعيد الفخر لمنتخب السامبا”.