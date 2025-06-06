نتيجة مباراة فرنسا … لا تعكس حقيقة ما فعلته إسبانيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي أكسل توريس عن الفوز المثير الذي حققه منتخب إسبانيا أمام فرنسا.

توريس قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“أعتقد أن التبديلات التي قام بها المدرب لويس دي لا فوينتي مع وضع المباراة النهائية في الاعتبار، كان لها تأثير كبير على مجريات اللعب”.

“إنه انتصار مستحق للغاية لإسبانيا”.

“قبل عودة فرنسا في النتيجة، كان اللقاء أشبه بدرس في كرة القدم من جانب المنتخب الإسباني”.