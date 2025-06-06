سبب تعطل صفقة أوسيمين مع الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة الرياضية، أن مفاوضات نادي الهلال مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي المُعار إلى غلطة سراي التركي، تواجه تعثرًا بسبب المطالب المالية المتزايدة من اللاعب ووكيل أعماله.

مزايدات أوسيمين المتكررة خلال الاجتماعات مع إدارة الزعيم، تسببت في تأخر حسم الصفقة، رغم جدية النادي في ضمه.

الهلال كان قد رفع عرضه المالي إلى 30 مليون دولار سنويًا، استجابةً لطلبات اللاعب الأخيرة، وذلك بعد اجتماع عقد مؤخرًا مع وكيل أعماله في العاصمة الفرنسية باريس، إلا أن الاتفاق النهائي لم يُحسم حتى الآن.