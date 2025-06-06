كيف برّر ديشان هزيمة فرنسا التاريخية أمام إسبانيا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت فرنسا لهزيمة تاريخية 5-4 أمام إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، لكن المدرب ديدييه ديشان التمس الأعذار للاعبيه.

ولم تخسر فرنسا بخماسية منذ عام 1969 حين سقطت 5-0 أمام إنجلترا، لكنها خففت من الفضيحة في شتوتغارت بعد أن قلصت الفارق من 5-1 إلى 5-4.

وقال ديشان لمحطة “TF1” بعد الهزيمة الثقيلة: “المشاعر مختلطة، كان قاسياً التأخر 2-0 في الشوط الأول، ثم تأخرنا 5-1، ونهضنا وكان بإمكاننا التعادل، فعلنا الكثير من الأشياء الجيدة”.

وأضاف المدرب الذي سيترك منصبه بعد كأس العالم 2026: “لم نتحل بالفاعلية، استقبلنا 5 أهداف وكان يمكننا التصرف بشكل أفضل، هذا مزعج لأننا كنا ننوي ذلك، فضلاً عن الجودة الكبيرة للمنافس وفاعليته في كل موقف، ما جعلنا نرتكب الأخطاء”.

وتابع: “لن ألوم المدافعين، كليمو (لونغليه) شارك أساسياً ولم يكن جاهزاً تماماً لأنه وصل متأخراً، كالولو لعب مباراته الأولى ولا يزال يافعاً، لا أريد أن أُدين المدافعين لأننا فقدنا كوندي وأوباميكانو، كما أن المنافس يتمتع بأعلى جودة”.

وتلتقي فرنسا مع ألمانيا لتحديد المركز الثالث بدوري الأمم، فيما تلعب إسبانيا ضد البرتغال في النهائي.