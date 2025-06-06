البرازيل تتعثر في الإكوادور بأول ظهور لأنشيلوتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - اكتفت البرازيل بتعادل دون أهداف مع أداء باهت أمام مضيفتها الإكوادور في أول مباراة تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

ففي تصفيات كأس العالم 2026 تطلعت البرازيل لظهور أفضل عقب الخسارة المدوية 4-1 أمام الأرجنتين في الجولة الماضية، والتي أطاحت بالمدرب دوريفال جونيور.

وافتقدت البرازيل الحلول والإبداع، وكانت أقرب فرصة للتسجيل عبر فينيسيوس جونيور وتصدى لها الحارس غونزالو فايي بالدقيقة 22.

وضغطت الإكوادور في الشوط الثاني، لكن الحارس أليسون بيكر حافظ على نظافة شباكه في ظل عدم خطورة معظم الفرص.

وحافظت الإكوادور على المركز الثاني بتصفيات أميركا الجنوبية برصيد 24 نقطة، بفارق الأهداف عن باراغواي التي هزمت أوروغواي 2-0 لتقفز للمركز الثالث.

وتبقى البرازيل بالمركز الرابع ولديها 22 نقطة من 15 مباراة، ويأمل أنشيلوتي في أول فوز مع السيليساو حين يستضيف باراغواي الثلاثاء المقبل.

كانت الأرجنتين بطلة العالم أول من حسمت بطاقة التأهل للنهائيات في أميركا الشمالية في وقت سابق.