تعرف على المتأهلين لمونديال 2026 ونظام الملحق الآسيوي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصبح الأردن أول منتخب عربي يضمن التأهل لكأس العالم 2026، ليلتحق بتسعة منتخبات أخرى ستشارك بالنهائيات من مختلف القارات.

وضمن الثلاثي مستضيف البطولة، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خوض المنافسات، بجانب إيران واليابان وكوريا الجنوبية وأوزبكستان والأردن من آسيا، فضلاً عن الأرجنتين ونيوزيلندا، وتتبقى معرفة 38 فريقاً سيحالفهم الحظ في التأهل.

وبتسليط الضوء على التصفيات الآسيوية، تتبقى بطاقة تأهل مباشرة واحدة تتنافس عليها السعودية وأستراليا عندما يلتقيان بالجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل في جدة.

وتحتل أستراليا المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن السعودية الثالثة في الترتيب، ويحتاج “الأخضر” للفوز بفارق 5 أهداف إذا أراد التأهل المباشر.

نظام الملحق

يصعد الثالث والرابع من كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى الدور الرابع (الملحق الآسيوي) الذي يقام من مجموعتين في السعودية وقطر.

ويتأهل الأول من كل مجموعة في الدور الرابع إلى النهائيات، بينما يلعب صاحبا المركز الثاني في المجموعة ضد بعضهما البعض، على أن يصعد الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

وتأكد وصول العراق والإمارات وقطر وإندونيسيا إلى الملحق، في انتظار مواجهة حاسمة بين فلسطين وعمان، مع انضمام السعودية أو أستراليا.