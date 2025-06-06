فينيسيوس ينتزع رقم نيمار في البرازيل في أول مباراة لأنشيلوتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - سيرتدي فينيسيوس جونيور القميص رقم 10 للمرة الأولى بمنتخب البرازيل في غياب نيمار بأول مباراة للمدرب الجديد كارلو أنشيلوتي.

وتحل البرازيل ضيفة على الإكوادور اليوم ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وتتجه كل الأنظار نحو المدرب الإيطالي عقب انتهاء رحلته مع ريال مدريد.

ويغيب نيمار عن قائمة السيليساو لعدم الجاهزية البدنية، لكن أنشيلوتي أكد أنه سيعتمد عليه في المستقبل.

وبجانب فينيسيوس راهن أنشيلوتي على رأس حربة توتنهام ريتشارليسون والصاعد إستيفاو (18 عاماً) في التشكيلة الأساسية، وكذلك لاعب الوسط كاسيميرو العائد للمنتخب بعد غياب.

وتحتل البرازيل المركز الرابع بتصفيات أميركا الجنوبية برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين خلف الإكوادور صاحبة المركز الثاني.

تشكيلة البرازيل الأولى مع أنشيلوتي:

الحارس: أليسون بيكر

الدفاع: فانديرسون – ماركينيوس – أليكس – أليكس ساندرو

الوسط: كاسيميرو – برونو غيماريش – جيرسون

الهجوم: فينيسيوس – ريتشارليسون – إستيفاو