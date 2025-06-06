صحفي مدريدي: الإشادة في حق يامال باتت زائدة عن الحد!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أثار الصحفي المدريدي خوانما رودريغيز حالة كبيرة من الجدل، أثناء الحديث عن النجم لامين يامال.

خوانما قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“أنا أكاد أصاب بالجنون بسبب ما يقال عن لامين”.

“الإشادة في حقه باتت زائدة عن الحد”.

“لا أشعر بالرغبة في الحديث عنه بعد الآن”.

هي إشارة منه إلى أن يامال لم يقدم بعد المسيرة الذهبية، التي يستحق عليها هذا الكم الهائل من المدح بصورة شبه يومية في مختلف وسائل الإعلام، وخاصة لكون اللاعب لا يزال عمره 17 عامًا فقط.