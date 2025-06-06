اللاعب الوحيد الذي تفوق على يامال في مباراة فرنسا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي إستيبان بورتيرو هوية اللاعب الإسباني الوحيد الذي تفوق على النجم لامين يامال في مباراة منتخب فرنسا.

إستيبان قال خلال تصريح له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“أعتقد أن أوناي سيمون كان أفضل من لامين في هذه المباراة”.

الكثير من النقاد يتفقون مع هذا الرأي، فعلى الرغم من الأهداف ال 4 التي دخلت شباك سيمون، إلا أنه تصدى لعدة كرات خطيرة كان بإمكانها أن تجعل النتيجة لصالح المنتخب الفرنسي.