اخبار الخليج / اخبار اليمن

اللاعب الوحيد الذي تفوق على يامال في مباراة فرنسا

0 نشر
0 تبليغ

  • اللاعب الوحيد الذي تفوق على يامال في مباراة فرنسا 1/2
  • اللاعب الوحيد الذي تفوق على يامال في مباراة فرنسا 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر اللاعب الوحيد الذي تفوق على يامال في مباراة فرنسا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي إستيبان بورتيرو هوية اللاعب الإسباني الوحيد الذي تفوق على النجم لامين يامال في مباراة منتخب فرنسا.

إستيبان قال خلال تصريح له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“أعتقد أن أوناي سيمون كان أفضل من لامين في هذه المباراة”.

الكثير من النقاد يتفقون مع هذا الرأي، فعلى الرغم من الأهداف ال 4 التي دخلت شباك سيمون، إلا أنه تصدى لعدة كرات خطيرة كان بإمكانها أن تجعل النتيجة لصالح المنتخب الفرنسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا