النصر يقترب من التعاقد مع هانكو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- على ذمة صحيفة الرياضية، فإن إدارة نادي النصر دخلت في مفاوضات رسمية مع نادي فينورد الهولندي، للتعاقد مع المدافع السلوفاكي ديفيد هانكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي للنادي، يسعى إلى التوصل لاتفاق مع إدارة فينورد لشراء عقد اللاعب، على أن يتم سداد الصفقة على ثلاث دفعات، بدءًا من الموسم المقبل.

هانكو يُعد أحد أبرز مدافعي الفريق الهولندي، ويمتلك سجلًا مميزًا منذ انضمامه إلى فينورد، إليكم أبرز أرقامه مند انضمامه للفريق: