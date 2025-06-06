فوز لامين يامال بالكرة الذهبية … مستبعد لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الإعلامي جوسيب بيدريرول السبب وراء صعوبة فوز النجم لامين يامال بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

بيدريرول قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“بعد مستواه ضد فرنسا، لامين اقترب من البالون دور”.

“لكن المشكلة هي أنه لن يكون مشاركًا في كأس العالم للأندية”.

هي إشارة منه إلى عدم مشاركة يامال في المونديال، سوف يمنعه من منافسة كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي على الجائزة في نهاية المطاف.