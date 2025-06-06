عماد متعب يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة.. ويصرح: اتفق مع قرار ريبيرو في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث عماد متعب لاعب الأهلي السابق، عن رأيه في أداء عدد من لاعبي القلعة الحمراء، وذلك قبل خوض غمار بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

وقال عماد متعب في تصريحات عبر قناة “أون سبورت”: “الحمد لله على نعمة الأهلي يجعلنا نكون متواجدين في بطولات ومسابقات عالمية، لولا الأهلي سيكون صعب فرق تكون متواجدة في البطولات العالمية”.



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وواصل: “بن رمضان لاعب كبير ويستطيع أن يندمج مع الأهلي واللاعبين بشكل سريع”.

وأفاد: “سنواجه أندية فيها نجوم من كل أنحاء العالم وأسماء كبيرة جدًا، اللاعبين كلها نفسها تشارك وتقدم أفضل شيء لديهم”.

وأكد: “اتفق مع ريبيرو أن عدد لاعبي الفريق يكون 28 لاعبا لأن 35 لاعبا في الملعب بيكون زحمة، 28 لاعبا عدد يكفي لـ كأس العالم للأندية”.

وأوضح: “وسام أبو علي واحد من المهاجمين المميزين في كل شيء، يتحرك بشكل جيد داخل منطقة الجزاء وخارجها ويجيد ضربات الجزاء والثابتة واللعب بكلا القدمين وضربات الرأس”.

وأردف: “تريزيجيه من اللاعبين المفضلين لدي جدًا لاعب ملتزم وراجل ومن الصفقات المفيدة للفريق ونجاحه على مستوى الخبرات والإمكانيات الفنية عالية جدًا”.

وأتم: “أفشة لاعب كبير ومهم ويمكنه التحكم في رتم المباراة، لاعب يمتلك خبرات كبيرة وشارك في كأس العالم للأندية أكثر من مرة”.

