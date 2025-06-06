ميسي غاضب من برشلونة بسبب صفقة ماستانتونو…!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أبدى ليونيل ميسي استياءه من إدارة برشلونة على خلفية اقتراب الموهبة الأرجنتينية فرانكو ماستانتونو من الانتقال إلى ريال مدريد، في صفقة وصفها كثيرون بأنها ضربة قوية للسوق الكروية في أوروبا.

ماستانتونو، نجم ريفر بليت البالغ من العمر 17 عامًا، بات على مشارف الانضمام للنادي الملكي مقابل قيمة شرط جزائي تبلغ نحو 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو ضرائب.

مصادر مقرّبة من ميسي أكدت أنه تواصل مؤخرًا مع مسؤولين في برشلونة وأعرب عن قلقه من خسارة نادٍ مثل برشلونة لموهبة تُعتبر من الأفضل في أمريكا الجنوبية حاليًا، خاصةً في ظل الحاجة لتجديد دماء الفريق.

ميسي، الذي تجمعه علاقة جيدة بماستانتونو، يعتقد أن تجاهل هذه الصفقة يُعد تفريطًا في فرصة ثمينة، وخطوة تُعزز من قوة المنافس المباشر لفريقه السابق.

ومن المتوقع أن تُحسم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، وسط مراقبة من أندية أخرى، أبرزها باريس سان جيرمان، الذي قد يتدخل في حال تعثرت المفاوضات مع ريال مدريد.