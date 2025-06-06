أول تعليق من رينارد بعد فوز الأخضر على البحرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، على تحقيق الفوز أمام منتخب البحرين بنتيجة 2-0، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

رينارد عبر عن رضاه بعد الفوز، موجهًا شكره لجماهير الأخضر التي دعمت الفريق في المدرجات، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:

-“أشكر الجماهير التي جاءت من مختلف المدن السعودية لمساندتنا في هذه المباراة، دعمهم كان مهمًا للغاية”.

-“أعلم أن الجميع تأثر بنتيجة مباراة اليابان وأستراليا، لكن كان علينا التركيز على تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز، حتى لو كان التأهل عبر الملحق”.

-“هناك العديد من الأسباب وراء وضعنا الحالي، لكن ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عنها”.

-“ما نحتاجه الآن هو تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في المباراة المقبلة”.

-“باب التأهل المباشر قد أُغلق، لكن لا تزال هناك نافذة مفتوحة، وسنقاتل حتى النهاية”.