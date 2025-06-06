لؤي مشعبي يعلن رحيله عن رئاسة نادي الاتحاد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أعلن لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد، رسميًا رحيله عن منصبه، مؤكدًا عدم قدرته على الاستمرار في رئاسة النادي خلال المرحلة المقبلة.

إعلان مشعبي جاء عبر بيان مطول نشره على حسابه الرسمي بمنصة “X”، وجه خلاله رسالة مؤثرة لجماهير الاتحاد، قال فيها:

-“تشرفت برئاسة هذا الكيان العريق، وهي مسؤولية عظيمة ساقها الله إلي، وكان لي الشرف أن أتحملها بمشاركة رجال وسيدات مخلصين في مجلسي إدارة الشركة الربحية والمؤسسة غير الربحية، وكذلك في الإدارة التنفيذية والفنية بالنادي”.

-“سعيت بكل إخلاص للاستمرار، لكن التوفيق بين مهامي العملية وهذه المسؤولية الجليلة بات أمرًا يفوق قدرتي، وكما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه”.

-“بدافع من محبتي للاتحاد واحترامي لهذا الكيان، أعلن عدم قدرتي على الاستمرار، وأنا واثق أن العمل المؤسسي القائم واستقرار الإدارات سيضمن استمرار النجاحات وحفظ المكتسبات”.

-“جماهيرنا الوفية.. أنتم السند الحقيقي.. كنتم معنا منذ البداية وستظلون، لن يميل الاتحاد بوجودكم، ولن يضعف بمحبتكم”

-“أعتذر عن أي تقصير، وسأعود مشجعًا عاشقًا كما كنت، حيث يبدأ الانتماء ولا ينتهي. أستودعكم الله وأستودع الاتحاد وجماهيره الحبيبة”.