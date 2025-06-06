بابلو توري ينتقد فليك – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: فتح لاعب برشلونة الشاب، بابلو توري، النار على مدربه هانز فليك، معبرًا عن استيائه من قلة مشاركاته خلال الموسم المنقضي، ومشيرًا إلى أن مستقبله مع الفريق الكتالوني بات غامضًا.

في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية، أوضح توري أنه شعر بالظلم من قرارات المدرب الألماني، وقال: “أعتقد أنني كنت أستحق دقائق أكثر على أرض الملعب، وقد قلت له ذلك شخصيًا، لم يكن عادلًا معي”.

أضاف: “عندما كنت أشارك، لم أكن أقل من أي لاعب، لكن في النهاية يجب علي احترام قراراته حتى لو لم أقتنع بها”.

تطرق اللاعب إلى موقفه من تعليقات الجماهير والإعلام، قائلًا: “بصراحة، لا أهتم بما يقال على مواقع التواصل. أنا مركز على عملي ولا ألتفت لما يقوله الآخرون”.

بابلو توري، الذي يتواجد حاليًا مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا استعدادًا لبطولة أمم أوروبا، لم يحدد موقفه من الاستمرار مع برشلونة، مكتفيًا بالقول: “نحن نبحث دائمًا عن اللعب، لأننا نجد سعادتنا في الملعب، سنرى ما سيحدث لاحقًا”.

وعند سؤاله عمّا إذا كان ديكو، المدير الرياضي للنادي، قد تواصل معه بشأن مستقبله، رد باختصار: “هذا أمر شخصي”.