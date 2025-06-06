أهم درس يجب أن تتعلمه إسبانيا من مباراة فرنسا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي إنريكي أورتيغو أهم درس يجب أن يتعلمه منتخب إسبانيا من مباراة فرنسا رغم الفوز فيها.

إنريكي قال خلال تصريحات له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“إسبانيا فقدت التركيز بعد اتساع فارق الأهداف مع المنافس”.

“في مباراة مثل هذه يجب على شخص ما أن يقول شيئًا للاعبين عندما يعود الخصم في النتيجة كما حدث ضد فرنسا”.

“في النهاية كان حارس المرمى أوناي سيمون واحدًا من أفضل لاعبي المنتخب الإسباني في اللقاء”.