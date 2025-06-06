فيديو | ريان شرقي وفيفيان يسجلان هدفين لـ فرنسا أمام إسبانيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - نجح منتخب فرنسا في تسجيل الهدفين الثاني والثالث في مرمى إسبانيا بمنافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه منتخب إسبانيا خصمه فرنسا، في إطار مواجهات بطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم الخميس، على ملعب “مرسيدس بنز أرينا”.

اقرأ ايضاً.. فيديو | لامين يامال يسجل هدف إسبانيا الخامس أمام فرنسا



وأحرز ريان شرقي، الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الشوط الثاني بحلول الدقيقة 79، بصناعة من كيليان مبابي.



وجاء هدف الديوك الثالث عن طريق دانيال فيفيان مدافع إسبانيا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده بالدقيقة 84.

يذكر أن نيكو ويليامز قد افتتح التسجيل لصالح منتخب إسبانيا بحلول الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، فيما أضاف ميكيل ميرينو ثاني الأهداف عند الدقيقة 26.

وعزز لامين يامال تقدم منتخب إسبانيا بهدف ثالث من علامة الجزاء بحلول الدقيقة 54 من الشوط الثاني، ووقع بيدري على رابع أهداف المنتخب الإسباني بحلول الدقيقة 55.

وهدف فرنسا الأول جاء بحلول الدقيقة 59 من علامة الجزاء عن طريق كيليان مبابي، بينما جاء خامس أهداف المنتخب الإسباني عن طريق لامين يامال بالدقيقة 67.

ويلتقي الفائز من مباراة إسبانيا وفرنسا مع منتخب البرتغال، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل، على ملعب “أليانز أرينا”.