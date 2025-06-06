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موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

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موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

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عدن - ياسمين عبد العظيم - تأهلت إسبانيا لمواجهة البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد فوزها الصعب 5-4 على فرنسا.

وتقام مباراة إسبانيا والبرتغال في ميونيخ يوم الأحد المقبل، وتنطلق المواجهة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

وقدمت إسبانيا بطلة أوروبا أداءً هجومياً مثالياً أمام فرنسا، وتقدمت 5-1 بفضل هدفين من لامين يامال مهاجم برشلونة.

لكن دفاع إسبانيا كاد أن يكلفها الكثير بعد اهتزاز شباكه ثلاث مرات في آخر 11 دقيقة.

وكانت البرتغال قلبت تأخرها إلى فوز 2-1 على ألمانيا أمس الأربعاء، حيث سجل كريستيانو رونالدو هدف الفوز ليصل إلى الهدف 937 في مسيرته، منها 137 هدفاً مع منتخب بلاده.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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