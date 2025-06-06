أبرز 3 لاعبين لعبوا دورًا في فوز إسبانيا ضد فرنسا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ كشف الصحفي جولين غيريرو عن هوية أبرز 3 لاعبين لعبوا دورًا في فوز منتخب إسبانيا أمام فرنسا.

جولين قال خلال تصريحات له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“تطور مستوى بيدري مع مرور الوقت أدى إلى تحسن إسبانيا بالكامل”.

“أيضًا حارس المرمى أوناي سيمون تصدى لعدة أهداف محققة”.

“أخيرًا هناك لامين يامال، الذي أصبح قائد هذا الجيل، كل زملائه باتوا يبحثون عنه في الملعب، وبات يسدد ركلات الجزاء بالفعل”.