شكرا لاهتمامكم بخبر سجل أبطال كأس مصر بعد تتويج الزمالك على حساب بيراميدز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق فوز ثمين على منافسه بيراميدز بنتيجة 8-7، خلال المباراة التي جرت بينهما اليوم، ويتوج بطلاً لبطولة كأس مصر موسم 2024-2025.

والتقى بيراميدز مع الزمالك، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر للموسم الحالي 2024-2025.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتم اللجوء إلى شوطين إضافيين وظلت النتيجة كما هي، لكن حسمها الفارس الأبيض بركلات الترجيح.



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ويعد النادي الأهلي هو أكثر الأندية تتويجاً بلقب بطولة كأس مصر حيث توج 39 مرة، بينما الزمالك هو ثاني الأندية 29 مرة.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد الفوز بنتيجة 2-1 على سيراميكا كليوباترا، بينما استطاع بيراميدز الوصول للنهائي بعد الفوز أمام البنك الأهلي، برباعية نظيفة.

الجدير بالذكر، أن بيراميدز هو صاحب اللقب ببطولة كأس مصر للموسم الماضي 2023-2024، وذلك بعدما فاز على زد بهدف دون رد.

سجل أبطال كأس مصر

1- الأهلي: 39 لقب.

2- الزمالك: 29 لقب.

3- الاتحاد السكندري: 6 ألقاب.

4- الترسانة: 6 ألقاب.

5- المقاولون العرب: 3 ألقاب.

6- الإسماعيلي: لقبان.

7- الأولمبي: لقبان.

8- إنبي: لقبان.

9- حرس الحدود: لقبان.

10- المصري: لقب واحد.

11- القناة: لقب واحد.

12- الترام: لقب واحد.

13- بيراميدز: لقب واحد.

