شكرا لاهتمامكم بخبر المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 من قارة آسيا (محدث باستمرار) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - حسمت 5 منتخبات تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2026، عن طريق التأهل المباشر لقارة آسيا، بعد نهاية الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من عمر المرحلة الثالثة والنهائية للتصفيات الآسيوية.

وكانت تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم أقيمت بنظام 3 مجموعات كل مجموعة يتواجد بها 6 منتخبات، على أن يتأهل عن طريق المرحلة الثالثة 6 منتخبات مباشرة إلي كأس العالم، ثم يتأهل 2 منتخبين من المرحلة الرابعة (محلق قاري) والمقعد التاسع سيكون عبر محلق عالمي.

ويتأهل من المرحلة الثالثة، أصحاب المركزين الأول والثاني من الـ 3 المجموعات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وتبقي تحديد منتخب واحد عن طريق التأهل المباشر من قارة آسيا إلى نهائيات كأس العالم سيتم التعرف عليه بعد الجولة العاشرة الأخيرة من المرحلة الثالثة.



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وجاء منتخب اليابان وإيران أول المنتخبات التي حسمت تأهلها إلى نهائيات كأس العالم بعدما استطاعوا تصدر مجموعتيهما.

ومن المنتخبات العربية، تأهل منتخب الأردن كثاني للمجموعة الثانية خلف كوريا الجنوبية، ذلك بعد فوز على عمان بثلاثية نظيفة وخسارة المنافس له على المقعد المباشر، منتخب العراق أمام كوريا الجنوبية.

المنتخبات المتأهلة إلي كأس العالم 2026 من قارة آسيا

إيران (المجموعة الأولي).

أوزبكستان (المجموعة الأولي).

كوريا الجنوبية (المجموعة الثانية).

الأردن (المجموعة الثانية).

اليابان (المجموعة الثالثة).

ثاني المجموعة الثالثة (بين استراليا والسعودية).

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ومن المقرر أن يخوض المنتخبات صاحبة المركزين الثالث والرابع في ترتيب المجموعات للمرحلة الثالثة، محلقا قاريا من مجموعتين يتأهل منها المنتخبان أصحاب الصدارة ليصبح المتأهلون من قارة آسيا 8 مقاعد.

فيما تقام مباراة أخيرة بين وصيف المجموعتين، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.

