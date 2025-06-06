عمر جابر يٌعلن اعتزال لاعب الزمالك بعد الفوز بـ كأس مصر.. وعواد يوجه رسالة لـ محمد صبحي

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق عدد من لاعبي الزمالك على الفوز بلقب كأس مصر اليوم على حساب بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

والتقى بيراميدز مع الزمالك، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر للموسم الحالي 2024-2025.

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وقال الونش في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون سبورت: “أشكر اللاعبين والإدارة والجهاز الفني، وجمهور الزمالك لا بد أن أشكرهم لأنهم خلفنا في السراء والضراء”.



وأكمل: “اللاعبون يستحقون أن يكونوا في مكانة أفضل، لكن عندنا مشاكل لو تخطيناها سنكون في مكانة كبيرة، نُهدي الفوز لـ عبد الشافي خاصة أنها آخر مباراة له مع الفريق وكان لا بد أن يكون ختامها مسك”.

وأوضح عمر جابر: “كنا نحتاج الفوز، الجميع يعلم الظروف التي يمر بها الزمالك، موسم ليس الأفضل، لكن كان مهم أن ننهي الموسم ببطولة وأهدي الفوز لجماهير الزمالك”.

بينما أضاف محمد عواد: “أبارك لجمهور الزمالك واللجنة الفنية حازم وميدو والجنايني لأنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا معنا في ظل الظروف الصعبة”.

وواصل: “نحن عائلة واحدة نعمل من أجل الجماهير، وهم عاشوا معنا التفاصيل من أول الموسم وأهدي لهم الفوز ويستحقون الفرحة وإن شاء الله نعدهم إن الموسم القادم يكون أفضل”.

واختتم: “أقول لـ صبحي مبروك على المباراة نحن عائلة واحدة وكلنا في مركب واحد وأهنئه على الفوز”.

