ماذا قال لامين بعد الفوز على فرنسا والتأهل لنهائي دوري الامم؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق لامين يامال نجم منتخب إسبانيا على فوز فريقه المثير بنتيجة 5-4 أمام فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال يامال: “نحن نتحدث عن منتخب كبير، هم لاعبون من الطراز العالمي ومن الطبيعي أن نعاني أيضًا، في الدقيقة 60 كانت النتيجة كبيرة جدًا لصالحنا، لكننا نعلم أنهم يجبرونك على المعاناة حتى النهاية، أنا سعيد جدًا بهذا الفوز.”

وأضاف عن المواجهة المرتقبة في النهائي ضد البرتغال: “نحن منتخبان قويان نملك لاعبين من الطراز العالمي، أعتقد أن الأفضل سيفوز وسيحمل الكأس إلى إسبانيا.”

وعن عثمان ديمبلي قال يامال: “ديمبلي لاعب رائع، لكننا نحن من وصلنا إلى النهائي.”